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Четверг, 11 июля 2024, 13:47 мск

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Пять прилетов: в Запорожье горит урожай пшеницы

Украинские боевики обстреляли фермерские хозяйства в Запорожской области. После прилетов в полях загорелась неубранная пшеница, рассказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Под огнём боевиков ВСУ оказался Каменско-Днепровский район, в частности город Каменка-Днепровская и село Великая Знаменка. Зафиксировано не менее пяти прилетов по территории фермерских хозяйств.

«Горят поля с неубранным урожаем пшеницы. Нацисты целенаправленно бьют по мирным объектам гражданской инфраструктуры, пытаясь лишить запорожцев средств к существованию и продуктов», – написал Рогов в телеграм-канале.

Накануне здание Водозабора в Энергодаре было повреждено в результате атаки с украинской стороны. Обстрел также нарушил электроснабжение и связь в городе.

Мариуполь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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