Вместо пяти лет в вузе: студент получил приговор за госизмену

Суд в Еврейской автономной области приговорил студента из Биробиджана к пяти годам строгого режима за госизмену. Осужденный передавал украинским спецслужбам сведения о российских военных.
Дело было возбуждено по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд признал студента местного колледжа виновным и применил статью о назначении наказания ниже низшего предела.
«Молодой человек, используя сеть Интернет, выполнял задание СБУ по сбору информации о российских военнослужащих и местах дислокации воинских подразделений в зоне СВО. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима», – говорится в сообщении УФСБ России по ЕАО.
После отбывания срока в колонии осужденный еще в течение года будет отбывать наказание в виде ограничения свободы.
В Приморском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя по обвинению в государственной измене. Ему вменяют передачу украинской разведке информации об уязвимых местах объектов железнодорожной инфраструктуры.
Биробиджан, Наталья Рязанова
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