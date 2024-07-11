Сразу несколько шин лопнули у самолета Boeing при взлете в США

Сразу несколько шин шасси лопнули у самолета Boeing во время взлета в аэропорту Тампы в США. Пассажиров испугали громкие хлопки, но никто не пострадал.

Самолет компании American Airlines должен был вылететь из Тампы в Финикс с 174 пассажирами на борту. Но во время разгона для взлеты раздался громкий хлопок, под днищем самолета что-то заискрило, дважды ярко вспыхнуло, и пошел дым.

«174 пассажирам и шести членам экипажа пришлось покинуть самолет, у которого лопнули шины во время взлета», – сообщил телеканал CNN, опубликовав видео с камер аэродрома. На кадрах видно, что, когда самолет остановился, задние шасси были объяты огнем.

По данным AP, лопнула только одна шина. Самолет отстранили от эксплуатации, специальная комиссия выясняет причины ЧП. Пассажиров сняли в борта и автобусами вернули в здание аэровокзала, а позже отправили запасным бортом.

Информатор по делу о нарушениях в корпорации Boeing Эд Пирсон заявил о замалчивании проблемы с безопасностью в компании со стороны Минтранспорта и Управления гражданской авиации США. Производитель не выполнил ни одной рекомендации из 35 полученных после сообщений о дефектах.

Тампа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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