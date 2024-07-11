ФСБ заявила о предотвращении теракта в православном храме в Адыгее

Силовики предотвратили вооруженное нападение на православный храм в Адыгее, сообщила ФСБ России.
По данным спецслужбы, атаку на церковь в Майкопе готовил выходец из Центральной Азии, член запрещенной в РФ международной террористической организации.
Злоумышленник планировал убить священнослужителей и охранников, а затем поджечь здание. Подозреваемый провел разведку, составил схему нападения, приобрел необходимые компоненты и изготовил зажигательные устройства.
Как отметили в ФСБ, фигурант собирался снять атаку на храм на видео и разместить ролик в Сети «в целях пропаганды идей международной террористической организации на фоне совершенного резонансного преступления». После теракта злоумышленник планировал скрыться за рубежом.
«В ходе проведенных мероприятий его деятельность своевременно выявлена и пресечена», – заявили в спецслужбе. У задержанного изъяты запрещенные пропагандистские материалы, флаг террористической организации, нож и составные части зажигательного устройства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Напомним, 23 июня в результате терактов в Дербенте и Махачкале погиб 21 человек, в том числе 16 полицейских и сотрудник Росгвардии, а также четыре гражданских лица, включая священника. Пострадали более 20 человек. Пять боевиков были ликвидированы.
Москва, Наталья Петрова
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