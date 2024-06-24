СКР уточнил число погибших при терактах в Дагестане

Четыре гражданских лица и 15 сотрудников полиции убиты во время терактов в Махачкале и Дербенте, уточнила пресс-служба Следственного комитета России. Следователи установили личности пяти ликвидированных нападавших.

Ранее сообщалось, что погибли более 15 полицейских и несколько гражданских лиц. Предварительно, во время КТО ликвидировали шестерых террористов.

«Погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в их числе православный священник. В ходе пресечения преступных действий ликвидированы пять лиц, причастных к совершению преступления. Их личности установлены», – говорится в сообщении.

Действия террористов получили дополнительную квалификацию по ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия), п. п. «а», «б» ч. 4 ст.226 УК РФ (хищение оружия). Председатель СКР поручил представить ему доклад о первоначальных следственных действиях. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Глава Дагестана Сергей Меликов осмотрел здания в Дербенте, на которые совершено нападение. В православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы остались следы крови на месте, где террористы убили отца Николая. Пресс-служба Меликова отметила, что синагога Келе-Нумаз в Дербенте была построена больше 200 лет, в 2009 году ее полностью реконструировали. Здание пострадало от огня, когда его подожгли нападавшие.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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