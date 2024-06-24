В Дагестане объявили трехдневный траур

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил трехдневный траур в связи с терактом в Махачкале и Дербенте. В результате нападения убиты более 15 сотрудников полиции, несколько гражданских, более 10 человек пострадали.

«24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. Правительству РД поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим», – сообщили в пресс-службе главы республики.

Число погибших превысило 15 человек, ранены 13 сотрудников полиции. В Махачкале и Дербенте введен режим контртеррористической операции до особого распоряжения. Правоохранители ликвидировали шестерых исполнителей теракта, ищут их возможных сообщников.

«Более 15 сотрудников полиции стали жертвами теракта, когда с оружием в руках защищали мир и покой Дагестана. Среди гражданских несколько человек также погибли. Шестеро бандитов ликвидированы. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для выявления спящих ячеек террористов, которые подготавливались к этой атаке, в том числе, из-за рубежа», – сказал Меликов в видеообращении.

Силовики уточнили, что в больницу привезли 16 раненых: 13 полицейских и трех городских жителей. Всего пострадали 34 человека, из них 27 – правоохранители. Среди погибших гражданских лиц священнослужитель отец Николай. Церковь и синагога пострадали от пожара после нападения террористов, но здания восстановят, заверил министр по национальной политике и делам религий республики Энрик Муслимов.

«Главная их цель – вбить клин между единством народов, проживающих в нашей республике, посеять межконфессиональную рознь. Уверен, что у нас будет дальнейшее мирное развитие и восстановление храмов и синагог. Здесь нет никаких сомнений, что мы всегда едины, а перед такой бедой – тем более», – приводит слова министра ТАСС.

Накануне вечером неизвестные напали на церковь и синагогу и устроили стрельбу в Дербенте и Махачкале. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ), а прокуратура поставила ход расследования на контроль.

Махачкала, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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