Кто виноват и что делать: политологи – о терактах в Дагестане

Политологи выступили с первыми комментариями на тему террористических актов в Дагестане, где были убиты и ранены более 30 человек, в том числе сотрудники полиции и православный священник. По мнению одних экспертов, за терактами могут стоять США, другие считают, что радикальные исламисты действовали самостоятельно.

Политический обозреватель Андрей Перла уверен, что никакого исламистского террора, кроме созданного и направляемого США и Великобританией, нет и никогда не было. «Как бы они ни назывались, какой бы длинной ни была цепочка управления террористами и планирования терактов – в начале этой цепочки находится англо-саксонский персонаж, выпускник Итона, а может Гарварда, а может Квантико. А за ним его настоящие хозяева. Иначе не бывает, никогда не было и на нашей памяти не будет.

В дни СВО в цепочку бывают встроены еще и украинские «специалисты» – потому что Украина сегодня главный инструмент войны против России. Но их наличие в этой цепочке ничего не меняет – Украина такое же террористическое квази-государство как ИГИЛ*, хоть и с претензией на «европейскую страну». Так что да: удар в Дагестане по церкви и полиции нанесли те же силы, что и по пляжу в Севастополе. Наш враг известен и методы его известны. И методы борьбы с ним – тоже. Только мертвый террорист не совершит нового преступления, только мертвый организатор теракта не организует новый теракт. И только мертвый агитатор в пользу террористов прекращает наносить вред», – считает Перла.

Политолог Павел Данилин, отвечая на вопрос, есть ли украинский след в дагестанском теракте, уверенно говорит: есть, «так же, как и украинский след в тех событиях с поисками евреев в турбинах самолетов». «С тех пор работа с дагестанцами через даркнет по разжиганию – только усиливалась. И часть дагестанцев на эту работу, наверняка, повелась. Плюс надо не забывать, что у США – хозяина ИГИЛ* – есть свои агенты и свои источники работы с активом, в том числе и террористическим подпольем в России. В том числе и с активом в Дагестане. Поэтому сегодняшние события, я убежден, инспирированы либо украинскими агентами, либо американскими агентами из ИГИЛ в интересах Украины. Пытаются разжечь тут, чтобы там стало полегче. Не выйдет», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

Политолог Сергей Марков считает, что цель теракта в Дагестане – спровоцировать погромы мусульман в городах России, чтобы молодые люди в знак протеста присоединились к исламистским террористическим организациям. Он указывает на то, что радикальные исламисты – главные враги обычных мусульман, и мусульманское сообщество вместе с государственной властью должно очистить ислам от террористов и от их идейного радикального основания.

Марков пишет, что существует две успешных модели борьбы с радикальным исламизмом – азербайджанская и чеченская. В азербайджанской государство жестко навязывает всему обществу светский образ жизни, все радикальные исламистские структуры и типы поведения жестко подавляются. В чеченской – наоборот: государство перехватывает лозунг исламизации у вооруженной оппозиции. Власть сама проводит умеренную исламизацию, одевает женщин в хиджабы, а оказавшихся без массовой поддержки радикалов репрессирует. «Обе модели: азербайджанская и чеченская – успешные. Но они разные по сути. Российская власть должна выбрать между чеченской и азербайджанской моделями. Их совместить нельзя. Или – или. Нужно действовать», – считает Марков.

Как уже сообщал «Новый День», жертвами теракта в Дагестане стали более 15 сотрудников полиции. Среди погибших гражданских лиц священнослужитель отец Николай. Церковь и синагога пострадали от пожара после нападения террористов.

* террористическая организация, запрещенная в России

Екатеринбург, Евгения Вирачева

© 2024, РИА «Новый День»

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