В Дагестане обстреляли церковь и синагогу: один человек погиб, один ранен

Неизвестные устроили стрельбу в Дербенте и Махачкале, в результате чего один человек убит, один ранен. В республике объявлен план «Перехват».
По данным МВД Дагестана, около 18:00 местного времени в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. Сотрудники полиции пытались их остановить, в результате один полицейский убит, один ранен.
«Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые объявлен в ориентировку: «Фольксваген Поло» белого цвета», – говорится в сообщении МВД.
Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в регионе объявлен план «Перехват».
«Сегодня вечером в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации. Объявлен план «Перехват». Личности нападавших устанавливаются. Создан оперативный штаб. Призываю всех сохранять спокойствие», – написал Меликов в своем блоге.
Прокуратура взяла ситуацию на контроль. Сотрудники Следственного комитета выехали на места происшествия, там же работают криминалисты.
Махачкала, Наталья Рязанова
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