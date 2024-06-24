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Понедельник, 24 июня 2024, 10:23 мск

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В Дагестане завершилась КТО

Национальный антитеррористический комитет объявил об окончании контртеррористической операции в Махачкале и Дербенте.

«В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан принято решение о прекращении контртеррористической операции. 24 июня в 08:15 правовой режим КТО в пределах административных границ Махачкалы и Дербента Республики Дагестан отменен», – говорится в сообщении ведомства.

Режим КТО был введен после нападения на церковь и синагогу, стрельбы в Дербенте и Махачкале. 17 сотрудников полиции убиты, 13 ранены. Также убиты несколько гражданских, общее число пострадавших составило 34 человека. По данным НАК, в результате проведенного в Дербенте боевого мероприятия нейтрализовано двое бандитов, в Махачкале – трое бандитов.

Махачкала, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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Кавказ, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Терроризм, Убийства,