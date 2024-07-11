В Индии молнии убили 38 человек

По меньшей мере 38 человек погибли, десятки пострадали из-за ударов молний на севере Индии. Почти все пострадавшие работали в поле, когда началась гроза, пишет India Today.

10 июля в индийском штате Уттар-Прадеш прошел мощный ливень с грозой. Молнии били в группы людей, работавших в поле, а из-за влажности пострадавших было много. К концу дня власти подтвердили смерть 16 человек. Позже еще несколько пострадавших умерли в больнице несмотря на усилия врачей.

В Азербайджане три человека погибли и один пострадал от ударов молний. Среди погибших 14-летний подросток.

Лакхнау, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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