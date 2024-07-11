В Индии молнии убили 38 человек

По меньшей мере 38 человек погибли, десятки пострадали из-за ударов молний на севере Индии. Почти все пострадавшие работали в поле, когда началась гроза, пишет India Today.
10 июля в индийском штате Уттар-Прадеш прошел мощный ливень с грозой. Молнии били в группы людей, работавших в поле, а из-за влажности пострадавших было много. К концу дня власти подтвердили смерть 16 человек. Позже еще несколько пострадавших умерли в больнице несмотря на усилия врачей.
В Азербайджане три человека погибли и один пострадал от ударов молний. Среди погибших 14-летний подросток.
Лакхнау, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»