Четыре человека погибли и пострадали от ударов молний в Азербайджане

Три человека погибли и один пострадал от ударов молний в Азербайджане. Среди погибших 14-летний подросток, пишет портал APA.

Несколько инцидентов с ударами током из-за молний случилось в разных районах Азербайджана. Первым погиб 14-летний подросток в Товузе, а мужчина 24 лет в Гяндже получил травмы и в тяжелом состоянии попал в больницу.

Сразу два случая зафиксированы в Шамкире. В поселке Заям молния убила женщину, работавшую в поле, а в селе Ени Хаят 61-летний мужчина погиб во дворе собственного дома.

На юго-западе Пакистана 49 человек стали жертвами ливней и ударов молний. Сразу несколько человек погибли от ударов молний во время сбора урожая пшеницы.

Баку, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube