Заочно осужден иноагент Гозман*

Бывший российский политик Леонид Гозман* в четверг, 11 июля, был заочно приговорен Гагаринским судом Москвы к 8,5 года колонии по делу о распространении заведномо ложной информации о Вооруженных силах РФ.

Оглашая решение, судья сказал: «Суд признал виновным Гозмана* по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти) и назначил наказание в виде 8,5 года лишения свободы заочно. Ему также запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет».

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили тексты Гозмана* с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС России в украинском городе Буча, распространенные в мессенджере Telegram и одной из соцсетей.

Отметим также, что ранее сегодня стало известно, что Росфинмониторинг внес вдову блогера Алексея Навального** Юлию** в список террористов и экстремистов, что следует из записи на сайте ведомства.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

** Физическое лицо, признанное террористом и экстремистом в России

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube