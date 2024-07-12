Руководство ростовского ГУФСИН подало в отставку после захвата заложников в СИЗО

Комиссия ФСИН России завершила служебную проверку в связи с захватом заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. По итогам проверки начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области Дмитрий Безруких и его первый заместитель Василий Гордеев подали в отставку. Еще четверо сотрудников ГУФСИН и СИЗО уволены, 16 привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщило ведомство в своем тг-канале.

«Для стабилизации работы и оказания практической помощи в ГУФСИН России по Ростовской области направлена группа наиболее опытных сотрудников ФСИН России», – говорится в сообщении.

Материалы проверки по выявленным нарушениям направлены в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ.

Захват заложников в ростовском СИЗО произошел 16 июня. Шесть человек, находившиеся в следственном изоляторе в качестве обвиняемых, в том числе, в террористических преступлениях, взяли в заложники двух сотрудников уголовно-исправительной системы. Захватчики заложников являлись сторонниками запрещенной в России террористическй организации «Исламское государство». В ходе штурма захватчики были ликвидированы. Меж тем, по данным СМИ, один из преступников выжил и уже дает показания.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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