Главу ФСИН отчитали из-за роста числа побегов заключенных

Генпрокуратура России внесла представление директору Федеральной службы исполнения наказаний Аркадию Гостеву из-за роста числа побегов заключенных из колоний. При этом в надзорном ведомстве сообщили, что нарушения были оперативно устранены.

Прокуроры провели проверку во ФСИН в связи с ростом числа побегов, совершенных осужденными в колониях-поселениях. Вскрыты нарушения федерального законодательства в сфере обеспечения надзора за отбывающими наказания лицами и профилактики их противоправного поведения.

«С целью устранения выявленных недостатков, способствовавших им причин и условий, директору ФСИН России внесено представление. О состоянии законности проинформирован министр юстиции Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ФСИН предприняла меры. В результате по итогам пяти месяцев текущего года удалось снизить число побегов из колоний-поселений более чем в три раза.

Гостев стал главой ФСИН в ноябре 2021 года. Ранее он занимал должность заместителя министра внутренних дел. Гостев сменил на посту Александра Калашникова, который был освобожден от должности на фоне скандалов о пытках и изнасилованиях в российских колониях. Тогда из ФСИН уволили 18 сотрудников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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