СКР возбудил второе дело по падению легкого самолета в Татарстане

Следственный комитет начал еще одно расследование по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Татарстане. Авиаперевозчика подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, приведших к гибели трех человек.

У организатора полетов не было сертификата эксплуатанта для принадлежащего ему самолета Cessna 172-0381 RA-2431G и справки о предполетном медосвидетельствовании. Зато был судебный запрет на коммерческие воздушные перевозки, но перевозчик все равно предоставлял пассажирам услуги в виде экскурсионных прогулочных полетов.

«Возбуждено уголовное дело в отношении авиаперевозчика, организовавшего опасные полеты, приведшие к гибели и травмированию людей в результате падения самолета (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Назначен ряд экспертиз», – пояснили в Центральном МСУ на транспорте СКР.

Днем 10 июля самолет во время воздушной экскурсии совершил жесткую посадку, в результате которой самолет загорелся. В огне погибли пилот и два пассажира: женщина и ребенок. Мужчина-пассажир выжил, но с травмами попал в больницу. В тот же день СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Казань, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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