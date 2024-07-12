У берегов Камчатки произошло землетрясение силой более 5 баллов

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в акватории Берингова моря всего в 115 км от камчатского села. По данным МЧС, жертв и разрушений не было.

Днём 12 июля в акватории Берингова моря сотрудники Камчатского филиала геофизической службы РАН зарегистрировали землетрясение с магнитудой 5,3. Очаг толчков находился на глубине 52 км в 115 км от села Никольского Алеутского муниципального округа.

В ГУ МЧС по Камчатскому краю уточнили расстояние до поселения – 134 км.

«В населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали», – сообщили в МЧС.

8 июля у берегов Камчатки произошли сразу два землетрясения магнитудой в 6 и 4,2 балла.

Никольское, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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