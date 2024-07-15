ПВО сбила 22 украинских дрона над Россией, шесть из них – над Крымом

Ночью силы противоздушной обороны уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотника над территорией России. Как информирует Минобороны РФ, 15 БПЛА самолетного типа сбиты над Брянской областью, шесть нейтрализованы над Крымом, еще один – над Липецкой областью.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщили о падении беспилотника на территорию электроподстанции в Становлянском округе. Никто не пострадал, работа электроподстанции не нарушена, уточнил он.

В Севастополе, по данным губернатора города Михаила Развозжаева, обломки дрона упали на территории частного дома в районе мыса Фиолент. Также обошлось без пострадавших. В Брянской области жертв и разрушений от атаки беспилотников нет.

Утром 15 июля глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над территорией региона с начала суток сбито 17 беспилотником ВСУ. В результате атак пострадавших и разрушений нет, уточнил он.

В Курской области утром перехвачено три украинских дрона, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. БПЛА были уничтожены над Железногорским районом.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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