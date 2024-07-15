В России 215 детей утонули с начала лета

С начала лета на водоемах России утонули 215 детей. Такие данные в понедельник привел глава МЧС РФ Александр Куренков. Также он сообщил, что удалось спасти из воды 88 детей.

«Гибель на воде растет и среди взрослых, и среди детей. Жертвами купания уже стали 1314 человек, из них 215 детей», – приводятся слова министра в сообщении в тг-канале ведомства.

По словам Куренкова, спасти из воды с начала летнего сезона удалось 358 человек.

Руководитель МЧС подчеркнул, что в жаркую погоду водоемы притягивают отдыхающих, однако нередко люди забывают о самых элементарных мерах безопасности и купаются в необорудованных местах и в нетрезвом виде, а также не следят за детьми, что приводит к трагедиям.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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