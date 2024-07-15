Дрон ВСУ атаковал автомобиль под Белгородом: два человека ранены

В Белгородской области два мирных жителя ранены в результате удара украинского БПЛА по легковому автомобилю. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Дрон атаковал машину в поселке Октябрьский под Белгородом. В салоне находились двое мужчин. Один из них получил осколочные ранения правого предплечья и головы, у второго – баротравма, уточнил глава области. Сейчас их везут в больницу. Атакованный автомобиль восстановлению не подлежит, также повреждена стоявшая рядом машина.
В поселке Политотдельский с беспилотника сброшены два взрывных устройства рядом с социальным объектом, добавил Гладков. Боеприпасы не сдетонировали. На месте работают саперы. Все находившиеся в здании соцобъекта люди эвакуированы.
Белгород, Наталья Петрова
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