В Воронеже катер с детьми врезался в опору ЛЭП

В Воронеже катер с пассажирами врезался в опору линии электропередачи. В результате пострадал один человек. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
ЧП произошло на водохранилище. На борту находились водитель и четыре пассажира, в том числе трое детей.
«Все доставлены на берег, судоводитель с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение», – отметили в ведомстве.
По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта проводится доследственная проверка.
Воронеж, Зоя Осколкова
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