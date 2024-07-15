В Воронеже катер с детьми врезался в опору ЛЭП

В Воронеже катер с пассажирами врезался в опору линии электропередачи. В результате пострадал один человек. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

ЧП произошло на водохранилище. На борту находились водитель и четыре пассажира, в том числе трое детей.

«Все доставлены на берег, судоводитель с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение», – отметили в ведомстве.

По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта проводится доследственная проверка.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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