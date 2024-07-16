В горах КБР погиб турист из Белоруссии

Турист из Белоруссии сорвался со скалы и погиб в горах Кабардино-Балкарии. Спасатели эвакуировали его тело, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Тургруппа из Белоруссии запросила помощь 15 июля в ущелье Ирик-Чат. Один из 14 туристов сорвался со скалы и получил травму. К ним направились шесть сотрудников Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

Когда спасатели прибыли на место, пострадавший умер. Сотрудники МЧС эвакуировали тело погибшего туриста с горы.

Ранее турист погиб от удара молнии в горах КБР. Спасатели доставили в низ его напарника, а эвакуировать тело погибшего помешала непогода.

Нальчик, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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