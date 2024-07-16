Житель Орловской области торговал взрывчаткой

В Орловской области задержали мужчину, который пытался продать взрывные устройства. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

«УФСБ России по Орловской области пресечена преступная деятельность гражданина России, причастного к незаконному обороту взрывных устройств. Житель Залегощенского района Орловской области был задержан сотрудниками управления с поличным при продаже запрещенных предметов», – говорится в сообщении.

У мужчины при себе были десять взрывных устройств промышленного изготовления и взрывчатое вещество общей массой более семи килограммов.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 222.1 УК России (незаконный сбыт взрывных устройств), ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 222.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт взрывных устройств и взрывчатых веществ).

Орел, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube