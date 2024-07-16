В Дагестане подросток сбил пятилетнего брата на машине отца

Подросток за рулем отцовского грузовика сбил пятилетнего брата в дагестанском селе Кандаураул. Следственный комитет начал расследование по статье о причинении смерти по неосторожности, рассказали в пресс-службе ведомства.

ЧП случилось вечером 15 июля. Местный житель оставил около дома незапертым грузовик Газ-53. Ключи находились в замке зажигания. 15-летний сын владельца сел за руль, завел машину и тронулся с места. И в этот момент сбил своего пятилетнего брата.

«От полученных травм ребенок скончался в медицинском учреждении. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ», – пояснили в ведомстве. Следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

В Свердловской области курьерская газель «Почты России» наехала на пятилетнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Хасавюрт, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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