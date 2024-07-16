Установлен предполагаемый виновник пожара в Крыму

Официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 16 июля, заявила, что правоохранителями Крыма установлен предполагаемый виновник крупного пожара на территории Государственного природного заповедника «Карадагский» в Феодосии.

В своем Telegram-канале Волк написала: «Накануне на территории Государственного природного заповедника «Карадагский» в Феодосии произошло возгорание лесной подстилки. К сегодняшнему утру площадь пожара увеличилась до 30 гектаров. Как установили полицейские, к пожару привели действия 50-летнего жителя полуострова. Он выполнял строительные работы в одном из домовладений в поселке Коктебель. Во время резки металла болгаркой от искр загорелась сухая растительность. Мужчина попытался потушить пламя собственными силами, но безуспешно. Огонь начал быстро распространяться на особо охраняемую природную территорию».

«Органами дознания ГУ МЧС России по Республике Крым по факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 261 Уголовного кодекса Российской Федерации», – добавила представитель МВД России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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