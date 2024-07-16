На Солнце произошла самая мощная за текущее лето вспышка

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Сергей Богачев во вторник, 16 июля, заявил, что на Солнце произошла очередная мощная вспышка, которая превзошла по мощности все, ранее произошедшие с начала лета, – сообщает РИА Новости.

В интервью агентству Богачев сказал: «На Солнце зарегистрирована вторая за двое суток вспышка высшего уровня X. Событию присвоен балл X1.9. Вспышка является примерно в 4 раза более слабой, чем рекордное в этом цикле событие – вспышка X8.7, произошедшая 14 мая, но тем не менее стала пока самым крупным событием на Солнце за весь летний период. Активность Солнца начала заметно расти примерно с 12 июля. За последние четыре дня произошло более 10 вспышек уровня М – это четвертый по мощности уровень солнечных событий по пятибалльной шкале, а также две вспышки высшего балла X, в том числе сегодня. Первая вспышка достигла уровня Х1.2 14 июля.».

«Максимальная сила взрыва сегодня была зафиксирована около 16.30 по московскому времени. Последствия взрывных событий на Солнце будут наблюдаться до конца суток. На настоящий момент о выбросах солнечных масс в сторону Земли информации нет. Тем не менее, расположение взрывного центра такой возможности не исключает», – отметил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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