ПВО помешала атаке дронов на центральные регионы России

Средства ПВО сбили украинские дроны, пытавшиеся атаковать объекты в Белгородской, Брянской и Воронежской областях. Мирные граждане не пострадали.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Белгородской области и два – уничтожены над Воронежской областью», – сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заверил, что мирные граждане не пострадали. Также серьезных последствий на земле не наступило.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что система ПВО сбила два украинских БПЛА над Суражским районом. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал глава региона в телеграм-канале.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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