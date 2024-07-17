Трое в больнице: подросток на мопеде сбил семью с младенцем в Башкирии

Подросток на мопеде сбил трех пешеходов в Мелеузовском районе Башкирии. В результате один человек погиб, трое с травмами попали в больницу, сообщила пресс-служба ГАИ республики.
Авария случилась вечером 16 июля в селе Дарьино. 16-летний подросток на Motoland XR 250 врезался в трех пешеходов, среди которых были 17 девушка и младенец. Всех пострадавших удалось довезти до больницы, но несмотря на усилия медиков девушка не выжила.
«Девушка погибла в медицинском учреждении, два пешехода и водитель мотоцикла доставлены в больницу, один из них четырехмесячный ребенок», – говорится в сообщении.
Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних и даст оценку действиям родителей на предмет надлежащего выполнения их обязанностей.
В Дагестане подросток за рулем отцовского грузовика сбил пятилетнего брата.
Дарьино, Наталья Рязанова
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