Временные ограничения электроснабжения введены в Краснодаре до 19 июля

В Краснодаре на фоне 40-градусной жары с 17 по 19 июля вводится график временного отключения электроэнергии. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов в своем тг-канале. Эта мера необходима для избежания перегруза принимающего и передающего энергооборудования и кабельных линий, пояснил он.

По его словам, в зоне ограничений находятся семь подстанцйи АО «Электросети Кубани» «Краснодарэлектросети»: Витаминкомбинат, РИП, ЗИП, Ангарская 1 СШ, Западная-2, Водозабор и Военгородок.

«Ежедневно с 12:00 до 18:00 потребители по указанным питающим центрам могут попасть под ограничение поставки электроэнергии. Данная мера будет действовать с 17 по 19 июля, либо до отмены диспетчерского распоряжения», – уточнил градоначальник.

Отключения электроэнергии затронут жителей западного и юго-западного районов города, микрорайонов Фестивальный, Юбилейный, Московский, Молодежный и Витаминкомбинат.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края предупредил о возможном введении временных ограничений электроснабжения в Тимашевском, Тихорецком, Славянском, Ленинградском, Юго-Западном районах из-за экстремальной жары и нагрузках на энергооборудование в связи со снижением перетока мощности на территорию региона.

Напомним, днем 16 июля были введены временные графики ограничения энергопотребления на юге России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Ограничения затронули Ростовскую область, Крым, Краснодарский край и ряд других регионов. По состоянию на утро 17 июля, первый энергоблок Ростовской АЭС снова включили в сеть. Минэнерго РФ сообщило о восстановлении энергоснабжения потребителей юга России. В то же время замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак сегодня предупредил о рисках введения графиков отключений энергоснабжения на юге страны на фоне аномальной жары.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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