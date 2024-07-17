Отключенный из-за сбоя энергоблок Ростовской АЭС вернули в работу

Первый энергоблок Ростовской АЭС, отключенный накануне из-за сбоя в работе оборудования, включен в сеть. Об этом сообщил «Росэнергоатом». К 5:45 утра 17 июля блок несет полную нагрузку в 1000 мегаватт.

Как отметили в компании, специалисты проверили оборудование, блок включен в сеть в кратчайшие сроки.

Энергоблок был отключен в 15:21 мск 16 июля действием автоматики «из-за ложного срабатывания защиты генератора», уточнили в «Росэнергоатоме». Там добавили, что к сети блок был подключен в тот же день, в 22:28 мск, «после установления и оперативного устранения причин срабатывания электрической защиты», и в настоящее время «выдает электроэнергию, необходимую для восстановления энергоснабжения в регионе».

В компании отметили, что при отключении система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. «Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет», – говорится в сообщении.

В настоящее время все три энергоблока Ростовской АЭС – №1, №2 и №4 – работают в штатном режиме. По состоянию на 05:45 мск мощность блоков составляла 2800 мегаватт. Энергоблок №3 находится на плановом ремонте с 22 июня.

Из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС на юге России были введены временные графики ограничения потребления электроэнергии. Они коснулись Ростовской области, Краснодарского края, Крыма, Ставрополья, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Северной Осетии. К настоящему моменту электроснабжение восстановлено в большинстве регионов.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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