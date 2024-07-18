Российские военные перехватили ночью 35 дронов и 10 безэкипажных катеров

Минувшей ночью российские военные сбили беспилотники на Крымом и Брянской областью. В акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Массовую атаку дронов отразили в Крыму. Там в воздухе перехватили 33 БПЛА. «Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова», – говорится в сообщении.

Жители Севастополя могли ночью слышать громкие звуки уничтожения аппаратов, сообщал губернатор Михаил Развожаев. Также об опасности атаки морских дронов предупреждали власти Новороссийска.

Еще два беспилотника уничтожили над Брянской областью. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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