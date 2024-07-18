Более 200 МКД остались без воды из-за аварии в Приморье

Авария привела к остановке работы водозабора «Южный» в Партизанске Приморского края. Без воды остались 200 многоквартирных домов и более 2000 частных домовладений.
Дерево упало на высоковольтную линию, и утром 18 июля энергетики отключили электроснабжение водозабора в приморском городе. На время без воды остались более 200 многоквартирных домов и более 2000 частных, сообщила прокуратура края. Ведомство организовало проверку в связи с перерывом в предоставлении коммунальных услуг.
По данным администрации Партизанского городского округа, пять часов спустя все три подъема «Южного» водозабора были вновь введены в работу.
В Челябинкой области жители города Бакал почти на сутки остались без водоснабжения.
Партизанск, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»