В России возбудили уголовное дело за обман робота на торгах ценными бумагами

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении инвесторов, которые заработали свыше 150 млн рублей на торговле акциями, обманув алгоритм одной из компаний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Злоумышленникам удалось обмануть торгового робота финансовой компании W-Empirical Holding Corp, выступавшей маркетмейкером по договору с брокером «Фридом Финанс». Маркетмейкер – это особый участник торгов, поддерживающий торговлю финансовыми инструментами в активном состоянии: он нужен для того, чтобы инвестор, желающий купить или продать бумаги, всегда мог найти контрагента для рыночной сделки, даже в отсутствие встречных предложений в определенный момент времени.

По данным следствия, в 2022 году как минимум два человека, используя счета брокера «Фридом Финанс» и еще одной неустановленной финансовой организации, совершали между собой фиктивные сделки с низколиквидными американскими бумагами, сначала безосновательно снижая цену на них, а затем разгоняя ее. Алгоритм маркетмейкера срабатывал на искусственно установленные цены и сначала продавал обвиняемым акции по более низкой цене, а затем выкупал у них по более высокой.

С февраля по май 2022 года участники схемы получили незаконный доход в размере 154,6 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой лиц). Расследование продолжается.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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