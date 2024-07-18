В России 29 человек утонули за сутки

Порядка 29 человек погибли на водоемах России за минувшие сутки. По данным МЧС, пятеро утонувших – подростки.

В Макеевке в ДНР дети решили переплыть водоем, но это оказалась непосильной задачей для 12-летнего мальчика. Его тело подняли водолазы. Два мальчика 15 и 14 лет купались на необорудованном пляже в Нюрбинском районе Якутии, оба утонули.

Два друга 14 и 16 лет решили на перегонки переплыть пруд в Воткинске в Удмуртии. Один из мальчиков не доплыл до берега. В Татарстане не умевшая плавать 19-летняя девушка вошла в воду рядом со знаком «Купаться запрещено». Она надеялась на детский надувной круг, но не удержалась и ушла под воду. Ее тело достал из воды очевидец.

На 15 июля число утонувших детей достигло 215 человек. Обще число погибших на водоемах россиян составило 1314 человека.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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