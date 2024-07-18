Часть Славянска-на-Кубани осталась без света и воды

Часть жителей города Славянск-на-Кубани остались без света и могут остаться без воды из-за пожара на подстанции. Ремонтные бригады работают, в городе введен режим экономии электричества и воды, сообщил глава администрации Славянского района Роман Синяговский.

Вечером 17 июля случился пожар на подстанции, питавшей не только жителей города, но и водозабор. Энергетики приступили к ремонту только утром.

«Произошли сбои в работе водозабора и подачи воды потребителям. В настоящее время приход воды в скважины меньше, чем расход. Часть скважин питают дизельные электростанции. Из 17 работают 7», – пояснил чиновник в своем телеграм-канале.

Он заверил, что подачу электроэнергии и воды возобновят в ближайшие часы.

В Краснодарском крае ввели ограничения режима потребления электрической мощности на фоне сильной жары и усиления нагрузки на энергосистему.

Славянск-на-Кубани, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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