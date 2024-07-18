В Петербурге ритуальщики присвоили квартиры умерших

Сотрудники ритуального агентства стали фигурантами уголовных дел о присвоении квартир в Петербурге и Ленинградской области. Правоохранители подозревают, что злоумышленники незаконно завладели тремя квартирами в Петербурге и двумя – в Мурино.

По данным следствия, подозреваемые оформили в свою собственность квартиры в Центральном, Приморском и Калининском районах Петербурга, а также две квартиры в Мурино. Правоохранители возбудили несколько уголовных дел по ст. 159 УК РФ (мошенничество), которые теперь объединили в одно производство.

Задержаны четверо подозреваемых, одного арестовали. Еще одного посадили под домашний арест, одного отпустили под подписку о невыезде, пишет портал 78.ru.

Согласно закону, имущество, оставшееся от умерших граждан и не перешедшее к наследникам, должно признаваться выморочным и передаваться в собственность государства.

Летом 2023 года правоохранители задержали четверых жителей подмосковного города Видное, мошенничавших с квартирами умерших одиноких стариков.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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