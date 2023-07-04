Группа мошенников присваивала квартиры умерших людей в Подмосковье

Правоохранители задержали четверых жителей подмосковного города Видное, мошенничавших с квартирами умерших одиноких стариков. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По версии следствия, с 2018 по 2020 год злоумышленники получали информацию о скончавшихся гражданах, не имевших наследников и похороненных за счет государства. Аферисты изготавливали поддельные договоры купли-продажи принадлежавшего умершим жилья, якобы заключенные в середине девяностых годов. На основании фиктивных нотариальных доверенностей они регистрировали право собственности на граждан, которые имели неизлечимое заболевание или вели асоциальный образ жизни. Затем переоформляли недвижимость на одного из аферистов, который продавал ее добросовестным покупателям», – рассказала Волк.

По ее словам, предварительно установлена причастность четверых подозреваемых к незаконной продаже квартиры в поселке Развилка. Трое из задержанных также подозреваются в аналогичном преступлении с двумя квартирами в городе Видное. Администрации Ленинского городского округа, в собственность которой должно было перейти выморочное жилье, причинен ущерб на сумму более семи миллионов рублей.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество), которые объединены в одно производство. Один из фигурантов заключен под стражу, двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и еще одному – в виде запрета определенных действий.

Представитель МВД отметила, что один из участников группы ранее уже был осужден за аналогичные преступления.

В ходе обысков по местам проживания фигурантов обнаружены поддельные печати, фиктивные договоры, копии паспортов, расписки, средства связи и банковские карты.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление причастности задержанных к аналогичным преступлениям», – добавила Волк.

Москва, Андрей Дорофеев

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