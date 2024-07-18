В Костроме женщина бросила бутылку с бензином в пункт набора контрактников

Жительница Костромы пыталась поджечь пункт набора на службу по контракту. Полиция выясняет мотивы преступницы. Об этом сообщил губернатор Сергей Ситников.

Женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в пункт набора контрактников, произошло возгорание, которое военнослужащим удалось потушить своими силами.

Нарушительницу задержали и доставили в отделение полиции. Правоохранители выясняют ее мотивы.

Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет. В здании меняют поврежденное остекление.

Кострома, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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