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Четверг, 18 июля 2024, 16:32 мск

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Дроны-камикадзе повредили ЛЭП в Белгородской области

Киевский режим ударил дронами-камикадзе по трем населенным пунктам Белгородской области. Село Новопетровка частично осталось без электроснабжения из-за повреждения ЛЭП.

В городе Грайворон дрон взорвался на территории районной больницы. Взрывом выбило окна в подсобном помещении. В селе Старый Хутор Валуйского округа повреждены частный дом и автомобиль. Сразу три БПЛА атаковали село Новопетровка. Повреждены два частных дома и ЛЭП.

«Часть села временно остается без света. Пострадавших нет», – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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