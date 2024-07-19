Обломки сбитых украинских дронов упали на улицы Курска: два человека пострадали

Средства противоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 19 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, Крымом и Черным морем. Об этом сообщило Минобороны РФ. В Курске при падении обломков дронов пострадали два человека, уточнили региональные власти.
По информации военного ведомства, над Курской областью перехвачены 11 БПЛА. В Белгородской области сбиты три дрона, над Крымом и Черным морем – пять беспилотников.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об уничтожении 11 украинских дронов самолетного типа над регионом. В результате падения обломков БПЛА в Курске пострадали два человека, уточнил он позднее.
«Падение обломков было зафиксировано на нескольких улицах Курска. <…> На улице Дружининской после падения обломков ранение и ожоги получили двое жителей. На месте им была оказана необходимая медицинская помощь», – написал врио главы региона в своем телеграм-канале.
Москва, Наталья Петрова
© 2024, РИА «Новый День»