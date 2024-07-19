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Пятница, 19 июля 2024, 09:19 мск

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Вертолет с пассажирами пропал в Якутии

Фото: FreePik

Вертолет Robinson с тремя пассажирами пропал с радаров в ночь на 19 июля. Ведутся поиски. Следственный комитет и прокуратура выясняют обстоятельства ЧП.

Около 00:40 по местному времени 19 июля сработал аварийный радиомаяк на вертолете Robinson R44II. В назначенное время пилот не вышел на связь. На текущий момент местонахождение вертолета неизвестно, проводится поисково-спасательная операция.

На борту находились пилот и три пассажира, их судьба неизвестна.

Восточное МСУ на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщили в ведомстве. Транспортная прокуратура организовала собственную проверку обстоятельств ЧП.

Ранее вертолет Robinson R-66 с тремя пассажирами на борту потерпел крушение в Амурской области. Все люди на борту погибли.

Якутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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Дальний Восток, Якутия, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Следственный комитет России,