В Приамурье разбился вертолет с рабочими

Вертолет Robinson R-66 с тремя пассажирами на борту потерпел крушение в Тындинском районе Амурской области. Все люди на борту погибли.

Утром 20 июня вертолет забрал рабочих с площадки лесоперерабатывающего комбината и направился к лагерю вблизи реки Джелтула, но на место назначения не прибыл. Диспетчер получил сигнал аварийного радиомаяка и передал спасателям последнюю известную точку координат, в которой находилось судно. По данным Восточного МСУ на транспорте Следственного комитета, спасателям удалось найти обломки вертолета.

«Информация о количестве пострадавших уточняется. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», – пояснили в ведомстве.

Собеседник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что все четыре человека на борту вертолета погибли.

В Свердловской области вертолет Robinson R44 с супругами на борту совершил жесткую посадку. Мужчина получил травмы средней тяжести, женщина оказалась в крайне тяжелом состоянии.

Тында, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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