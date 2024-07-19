Россиянин погиб на Пике Ленина в Киргизии

Российский альпинист Евгений Банников погиб на горной вершине Пик Ленина в Киргизии. Мужчина попал под лавину.

Банников совершал восхождение в составе группы, остальные альпинисты живы.

«Трагедия произошла 18 июля. Евгений Банников погиб при сходе лавины. Остальные члены группы не пострадали», – рассказала родственница погибшего Наталья Банникова «Интерфаксу».

Местные власти в Киргизии решают вопрос об эвакуации тела с горы. Погибшего отправят на судебно-медицинскую экспертизу в городе Ош. После этого будет решаться вопрос о похоронах.

Ранее альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус. На высоте 4700 метров у мужчины случился сердечный приступ.

Бишкек, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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