На Эльбрусе погиб альпинист

Альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус. Спасатели спустили тело и передали полиции.

Как сообщает управление МЧС по Кабардино-Балкарии, группа из трех человек поднималась в районе скал Пастухова, когда одному из туристов стало плохо.

«На место незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в составе из восьми человек и двух единицы техники», – сообщили в ведомстве.

Труп обнаружили на высоте 4700 метров. Предполагается, что у альпиниста произошел сердечный приступ.

Спасатели эвакуировали тело на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

Пятигорск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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