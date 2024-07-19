Поиски вертолета в Якутии отложили до субботы

Поиски пропавшего вертолета Robinson отложили на день из-за погодных условий. Непогода сделала поисковую операцию опасной для спасателей, передает «Интерфакс».

Авиакомпания «Полярные авиалинии» подтвердила, что поиски борта с четырьмя людьми отложены на 20 июля. Поисковый транспорт не смог вылететь на район вероятного нахождения вертолета.

«Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе проведения поисков вылет не состоится по соображениям безопасности полетов», – пояснили в компании.

Вскоре после полуночи 19 июля на вертолете Robinson R44II с тремя пассажирами сработал аварийный маячок, а пилот не вышел на связь. В назначенное время пилот не вышел на связь. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК).

Якутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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