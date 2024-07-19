Пропавшую неделю назад под Туапсе туристку на сапборде нашли мертвой

В Черном море в Туапсинском районе Краснодарского края обнаружено тело 33-летней туристки из Санкт-Петербурга, пропавшей во время катания на сапборде больше недели назад.

По информации спасателей, погибшую женщину нашли сегодня в 400 метрах от пляжа в селе Ольгинка, сообщает издание «Город». Подробности и обстоятельства обнаружения тела туристки не уточняются.

Тело женщины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Напомним, трех туристок на сапбордах вечером 11 июля унесло в море из-за сильного ветра. Двух из них нашли в тот же день. Поиски третьей туристки продолжались больше недели. В них были задействованы катера, гидроциклы и авиация.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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