Пропавшую неделю назад под Туапсе туристку на сапборде нашли мертвой

В Черном море в Туапсинском районе Краснодарского края обнаружено тело 33-летней туристки из Санкт-Петербурга, пропавшей во время катания на сапборде больше недели назад.
По информации спасателей, погибшую женщину нашли сегодня в 400 метрах от пляжа в селе Ольгинка, сообщает издание «Город». Подробности и обстоятельства обнаружения тела туристки не уточняются.
Тело женщины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
Напомним, трех туристок на сапбордах вечером 11 июля унесло в море из-за сильного ветра. Двух из них нашли в тот же день. Поиски третьей туристки продолжались больше недели. В них были задействованы катера, гидроциклы и авиация.
Краснодар, Наталья Петрова
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