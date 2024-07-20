Более 40 человек погибли и пропали без вести из-за обрушения моста в Китае

Проливные дожди привели к частичному обрушению моста на северо-западе Китая. В результате 11 человек погибли, около 30 числятся пропавшими без вести, пишет портал Huanqiu.

ЧП случилось в уезде Чжашуй городского округа Шанло провинции Шэньси вечером 19 июля. Часть одной из полос моста рухнула в реку. На мосту было оживленное движение, и в воду упали более 20 автомобилей. Пять машин удалось вытащить, по меньшей мере 20 унесло течением.

Местные власти подтвердили смерть 11 человек, еще порядка 30 человек числятся пропавшими без вести. Более 700 спасателей и волонтеров ищут пропавших людей в воде и вдоль реки. В поисково-спасательной операции задействовали 18 лодок, 32 беспилотника и 76 автомобилей.

В Смоленской области обрушился путепровод с находившимися на нем двумя автомобилями. Погибла женщина, шесть человек пострадали.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube