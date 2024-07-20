ВСУ ранили пенсионерку в Херсонской области

Киевские боевики обстреляли из миномётов Херсонскую область. В результате ранена 67-летняя местная жительница, рассказал глава региона Владимир Сальдо.
Удар пришелся по жилому сектору Новой Каховки.
«Пострадала женщина 1957 года рождения, с осколочными ранениями её доставили в Каховскую больницу», – говорится в блоге губернатора.
Накануне губернатор Сальдо сообщил о восьми раненых гражданах в результате атак с украинской стороны. Также одна женщина погибла.
Геническ, Наталья Рязанова
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