Число жертв взрыва на насосной станции в Волгограде выросло до пяти

Спасатели нашли тело пятого погибшего в результате взрыва на насосной станции в Волгограде. Поисковая операция завершена, следует из данных управления Следственного комитета по региону.

«Нашли тело последнего погибшего на канализационно-насосной станции. Поиски завершены», – сообщили в ведомстве.

6 июля в Волгограде прогремел взрыв на канализационно-насосной станции. Изначально сообщалось о двух погибших, позже под завалами нашли тела еще двух человек. Местные власти исключили воздействие извне, предварительно, нарушения при сварке привели к ЧП.

Волгоград, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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