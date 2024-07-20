Число жертв взрыва на насосной станции в Волгограде выросло до пяти

Спасатели нашли тело пятого погибшего в результате взрыва на насосной станции в Волгограде. Поисковая операция завершена, следует из данных управления Следственного комитета по региону.
«Нашли тело последнего погибшего на канализационно-насосной станции. Поиски завершены», – сообщили в ведомстве.
6 июля в Волгограде прогремел взрыв на канализационно-насосной станции. Изначально сообщалось о двух погибших, позже под завалами нашли тела еще двух человек. Местные власти исключили воздействие извне, предварительно, нарушения при сварке привели к ЧП.
Волгоград, Наталья Рязанова
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