В Ижевске семь человек пострадали в ДТП с автобусами

Два автобуса с пассажирами попали в ДТП в Ижевске, в результате чего семь человек пострадали. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования инцидента, сообщила пресс-служба ведомства.

20 июля два автобуса попали в аварию на улице Удмуртской, один из них врезался в бетонный столб. Семь пассажиров получили травмы, пяти потребовалась госпитализация. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Глава ведомства запросил доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении.

На Камчатке рейсовый автобус с 13 пассажирами съехал в кювет. Пострадали несколько человек, в том числе ребенок.

Ижевск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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