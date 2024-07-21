МИД РФ проверит сообщения об отравлении россиян в турецком отеле

Генконсульство России в Анталье не получало сообщений о пострадавших россиянах, но проверит эту информацию, заверили в дипмиссии.
«Каких-либо обращений в генконсульство со стороны российских граждан не поступало. Дипломаты держат вопрос в повестке», – сказал представитель генконсульства РИА Новости.
Несколько телеграм-каналов сообщили об отравлении семьи россиян в турецком отеле Sealight Resort. Взрослые почувствовали недомогание, а дети потеряли сознание, их с судорогами отвезли в больницу. Всех пострадавших прокапали и отпустили. Причиной, предварительно, могло стать отравление газом.
Анталья, Наталья Рязанова
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